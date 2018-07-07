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Легковушка протаранила разворачивавшийся автомобиль на Кукковке
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Легковушка протаранила разворачивавшийся автомобиль на Кукковке 

Карельские вести 7 июля 2018
Фото: Карельские вести
Случившееся на Комсомольском проспекте попало на камеру видеонаблюдения.
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 5 июля в 14:19 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Ровио в Петрозаводске.
Автомобили двигались по проспекту в сторону центра. Один из участников инцидента, двигаясь в правой полосе, совершал маневр перестроения влево, по всей видимости, намереваясь совершить разворот. В это время второй автомобиль двигался по проспекту прямо в левой полосе, передает dtpptz.ru. От столкновения автомобили отбросило на разделительную полосу. Транспортные средства получили механические повреждения. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения «Сампо.ру».
По материалам: ptzgovorit.ru
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