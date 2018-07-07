Легковушка протаранила разворачивавшийся автомобиль на Кукковке

Случившееся на Комсомольском проспекте попало на камеру видеонаблюдения.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 5 июля в 14:19 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Ровио в Петрозаводске.

Автомобили двигались по проспекту в сторону центра. Один из участников инцидента, двигаясь в правой полосе, совершал маневр перестроения влево, по всей видимости, намереваясь совершить разворот. В это время второй автомобиль двигался по проспекту прямо в левой полосе, передает dtpptz.ru. От столкновения автомобили отбросило на разделительную полосу. Транспортные средства получили механические повреждения. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения «Сампо.ру».