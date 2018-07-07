Авария с четырьмя ранеными произошла у метро Коньково в Москве

Четыре человека пострадали в автомобильной аварии рядом со станцией метро Коньково в Москве, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Источник фото: телеканал «360»

ДТП произошло рано утром. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Источник фото: телеканал «360»

По словам свидетелей, столкновение двух автомобилей произошло, когда один из них поворачивал под стрелку. В это время водитель ВАЗ-2104 решил проскочить на красный свет.

Источник фото: телеканал «360»

На кадрах, оказавшихся в распоряжении «360», видно, что в результате аварии сильно пострадали капоты двух автомобилей. ВАЗ смяло так, что его капот восстановлению, судя по всему, не подлежит.

Крупное ДТП с четырьмя иномарками произошло на Большом каменном мосту в Москве вечером 6 июля. В результате аварии ранения получили два человека.