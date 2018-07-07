Пассажирский автобус задымился в Петербурге

Пассажирский автобус охватило дымом на проспекте Большевиков дом 11 в Санкт‐Петербурге, сообщило издание «Фонтанка»

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Инцидент произошел около 9:30 утра. Как сообщили в МЧС, возгорания не было.

Источник фото: соцсети

По предварительным данным, причиной задымления стало то, что двигатель автобуса пошел вразнос. Это означает нештатную работу дизельного мотора, при котором частота его вращения неуправляемо взлетает выше допустимой.

Источник фото: соцсети

По словам очевидца происшествия, водитель и пассажиры транспортного средства быстро покинули салон. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что крупная авария с четырьмя пострадавшими произошла у метро Коньково в Москве. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, один из которых, нарушив правила, поехал на красный свет.