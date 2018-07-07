Сегодня ночью три человека пострадали в жестком ДТП в Петрозаводске

Такси и легковой автомобиль не поделили перекресток на Первомайском проспекте.

Авария произошла 7 июля в 03:42 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманская в столице Карелии.

Автомобили двигались по Первомайскому проспекту в противоположных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда автомобиль такси совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй двигался в прямом направлении.

От встречного столкновения машины развернуло на проезжей части, такси отбросило на угол перекрестка, дорожный знак и тротуар. Транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительным данным, пострадали три человека — два пассажира и водитель, передает dtpptz.ru. ДТП попало на камеры видеонаблюдения «Сампо.ру» и «Ситилинк».