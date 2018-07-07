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Сегодня ночью три человека пострадали в жестком ДТП в Петрозаводске
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Сегодня ночью три человека пострадали в жестком ДТП в Петрозаводске 

Карельские вести 7 июля 2018
Фото: Карельские вести
Такси и легковой автомобиль не поделили перекресток на Первомайском проспекте.
Авария произошла 7 июля в 03:42 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманская в столице Карелии.
Автомобили двигались по Первомайскому проспекту в противоположных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда автомобиль такси совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй двигался в прямом направлении.
От встречного столкновения машины развернуло на проезжей части, такси отбросило на угол перекрестка, дорожный знак и тротуар. Транспортные средства получили механические повреждения.
По предварительным данным, пострадали три человека — два пассажира и водитель, передает dtpptz.ru. ДТП попало на камеры видеонаблюдения «Сампо.ру» и «Ситилинк».
По материалам: ptzgovorit.ru
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