У метро «Дыбенко» пассажирский автобус заволокло дымом

Пассажирский автобус, следующий по маршруту 463, задымился у метро «Улица Дыбенко», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП / Петербург».

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Место ЧП заволокло дымом.

По словам некоторых участников сообщества, возгорания автобуса не было. Скорее всего у него «накрылась турбина».

«Двигатель неконтролируемо пошёл вразнос. Никакой опасности, но много дыма и шума, и капремонт или замена двигателя, обычное дело у дизелей», — предполагает читатель Алекс Ильин.