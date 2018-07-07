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У метро «Дыбенко» пассажирский автобус заволокло дымом
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У метро «Дыбенко» пассажирский автобус заволокло дымом 

АиФ Санкт-Петербург 7 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Пассажирский автобус, следующий по маршруту 463, задымился у метро «Улица Дыбенко», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП / Петербург».
По предварительным данным, никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Место ЧП заволокло дымом.
По словам некоторых участников сообщества, возгорания автобуса не было. Скорее всего у него «накрылась турбина».
«Двигатель неконтролируемо пошёл вразнос. Никакой опасности, но много дыма и шума, и капремонт или замена двигателя, обычное дело у дизелей», — предполагает читатель Алекс Ильин.
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