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Движение по Замшиной улице в Петербурге ограничат до конца июля
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Движение по Замшиной улице в Петербурге ограничат до конца июля 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Движение по Замшиной улице в Петербурге ограничат на 2,5 недели, сообщает пресс-служба ГАТИ. Изменения будут действовать с 10 до 29 июля.
В течение этого времени проезжая часть на отрезке от дома №62 по Герасимовской улице до проспекта Маршала Блюхера будет сужена в связи с работами по прокладке водопроводных труб.
Кроме того, в этот же период времени на Ириновском проспекте от Бокситогорской улицы до моста через Охту будут прокладывать канализационные трубы. Движение также будет ограничено.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.
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