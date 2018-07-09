Движение по Замшиной улице в Петербурге ограничат до конца июля

Движение по Замшиной улице в Петербурге ограничат на 2,5 недели, сообщает пресс-служба ГАТИ. Изменения будут действовать с 10 до 29 июля.

В течение этого времени проезжая часть на отрезке от дома №62 по Герасимовской улице до проспекта Маршала Блюхера будет сужена в связи с работами по прокладке водопроводных труб.

Кроме того, в этот же период времени на Ириновском проспекте от Бокситогорской улицы до моста через Охту будут прокладывать канализационные трубы. Движение также будет ограничено.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.