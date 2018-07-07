Массовая авария в Энгельсе. Пятеро ранены 

Сегодня в Энгельсе Саратовской области произошла массовая авария. Разбились пять автомобилей. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов». ДТП произошло на улице Маяковского в районе авторынка. Дорогу не поделили несколько автомобилей. Впоследствии, в результате аварии столкнулись ещё три машины. Одна из иномарок перевернулась. Пострадали пятеро. Все они получили различные травмы. Один из водителей находится в тяжелом состоянии. Специалисты службы спасения передали раненого врачам скорой помощи. Медики госпитализировали его в ближайшее лечебное учреждение. На месте работают также сотрудники автоинспекции. Теперь им предстоит выяснить, кто именно нарушил правила.