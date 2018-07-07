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Массовая авария в Энгельсе. Пятеро ранены
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Массовая авария в Энгельсе. Пятеро ранены 

САРАТОВ24 7 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Энгельсе Саратовской области произошла массовая авария. Разбились пять автомобилей. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов». ДТП произошло на улице Маяковского в районе авторынка. Дорогу не поделили несколько автомобилей. Впоследствии, в результате аварии столкнулись ещё три машины. Одна из иномарок перевернулась. Пострадали пятеро. Все они получили различные травмы. Один из водителей находится в тяжелом состоянии. Специалисты службы спасения передали раненого врачам скорой помощи. Медики госпитализировали его в ближайшее лечебное учреждение. На месте работают также сотрудники автоинспекции. Теперь им предстоит выяснить, кто именно нарушил правила.
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