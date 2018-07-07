Собянин рассказал про работу новой системы борьбы с пробками

Сергей Собянин рассказал о работе нового передвижного ситуационного центра.

"В случае каких-то аварийных ситуаций из этого центра могут «доналадить» светофоры: или дать зеленый свет, или, наоборот, перекрыть, для того чтобы улучшить движение на каких-то локальных участках, которые по той или иной причине не работают в нормальном режиме", — сказал мэр в эфире телеканала Москва 24.

Он также отметил, что система обеспечивает контроль дорожного движения независимо от ГУП «Мосгортранс» или других операторов городского транспорта. Передвижной ситуационный центр работает в местах проведения массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы появился велопатруль. Сотрудника Центра организации дорожного движения можно увидеть на улицах в пределах Садового кольца. Он помогает водителям. На велопатруле установлен трекер, чтобы ситуационный центр в режиме онлайн мог видеть, где находится патрульный, и давал ему указания.

Ситуационный центр направляет на место мелких ДТП сотрудников велопатруля, которые будут их оформлять и оперативно освобождать проезжую часть.