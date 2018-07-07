На улице Невской в Волгограде парковщики вытеснили троллейбусы с выделенной полосы

В Центральном районе Волгограда водители, несмотря на запреты и грозящие штрафы, продолжают бросать свои машины в крайнем правом ряду. Не останавливает волгоградцев даже то, что занимаемая ими полоса предназначена для общественного транспорта.

Нет карманов — нет и выделенной полосы

— Вы видите выделенную полосу? — спрашивает волгоградец Михаил Соломонов. — И я нет.

Машины волгоградские водители оставляют на стороне бывшего ресторана «Белый аист». В отличие от противоположной стороны, где весной появились парковочные карманы, на этой мест для стоянки не предусмотрено. Именно это обстоятельство, говорят горожане, и толкает их на нарушения.

— А где еще оставлять машины, если не нарушать правила? — спрашивает волгоградский водитель Михаил Лозовой. — Мне часто приходится приезжать на Невскую по работе в середине дня. Все дворы запаркованы наглухо машинами расположенных здесь офисных центров. Мойт визит занимают пару-тройку минут. Ничего, думаю, страшного не случится, если это время моя машина постоит у обочины.

Пока машины горожан стоят на выделенной полосе, автобусам и троллейбусам приходится объезжать препятствия, становясь при этом помехой для потока машин. Оттого на узкой дороге практически всегда наблюдаются трнанспортные заторы.

В прошлом году активисты уже предлагали отобрать у пешеходов почти невостребованную дорожку и сделать из нее карман.

— Все равно люди ходят во основном по верху. Вдоль дороги мало кто идет, почему бы и не решить проблему легким и малозатратным способом? — задаются вопросом горожане.