Администрация Ростова: яму на мосту Стачки залатают к концу дня

Дорогу уже ремонтируют

Разрушение проезжей части на мосту Стачки устранят сегодня. Об этом сообщил и.о. директора по строительству транспортной инфраструктуры Ростова Дмитрий Васильев. — Причина разрушения установлена. Ремонт будет выполнен до конца текущего дня — пообещал Васильев. Он добавил, что образование метрового провала на дороге никак не связано с проведенным в прошлом году ремонтом. Ремонтировать проезжую часть на этом участке начали в мае 2017 года, а в эксплуатацию его сдали в августе. Сегодня 161.ru писал также о провалившемся асфальте на улице 31 Линия. Подобное здесь произошло не впервые. В апреле на этой улице из-за просевшего грунта под землю ушел легковой автомобиль.