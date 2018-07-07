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Администрация Ростова: яму на мосту Стачки залатают к концу дня
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Администрация Ростова: яму на мосту Стачки залатают к концу дня 

161.ru 7 июля 2018
Фото: 161.ru
Дорогу уже ремонтируют
Разрушение проезжей части на мосту Стачки устранят сегодня. Об этом сообщил и.о. директора по строительству транспортной инфраструктуры Ростова Дмитрий Васильев. — Причина разрушения установлена. Ремонт будет выполнен до конца текущего дня — пообещал Васильев. Он добавил, что образование метрового провала на дороге никак не связано с проведенным в прошлом году ремонтом. Ремонтировать проезжую часть на этом участке начали в мае 2017 года, а в эксплуатацию его сдали в августе. Сегодня 161.ru писал также о провалившемся асфальте на улице 31 Линия. Подобное здесь произошло не впервые. В апреле на этой улице из-за просевшего грунта под землю ушел легковой автомобиль.
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