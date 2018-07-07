В Ярославле мужчина сливал бензин из «Газели», в которой уснул водитель

Прохожие мужчину не смутили

Видимо, скоро на бензобак придётся вешать замки. Подорожавшее топливо воруют средь бела дня.

В Ярославле днём мужчина пытался слить бензин из припаркованной «Газели», в которой за рулём сидел водитель.

Молодой человек осмотревшись подошёл к машине с ведром и шлангом и начал из бака сливать топливо. Ни прохожие, ни проезжающие мимо автомобилисты не обратили на него внимания. Это попало на камеры внешнего видеонаблюдения.

Видео в соцсетях обсуждают ярославцы.

— Судя по наглости сливателя, расчет на безучастных мимопроходилов, которые спешат по своим делам и не вызовут кого следует, — написал Сергей Зеркалов.

— А вы прям за всеми наблюдаете? Я бы подумала, что хозяин возится со своей машиной. Наивная просто, — ответила ему жительница Ярославля с ником Змейка.

К наглому воришке бензина быстро подъехал экипаж полиции, они разбудили водителя, а мужчину, пытавшегося слить бензин, погрузили в машину и увезли.