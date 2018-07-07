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В Ярославле мужчина сливал бензин из «Газели», в которой уснул водитель
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В Ярославле мужчина сливал бензин из «Газели», в которой уснул водитель 

76.ru 7 июля 2018
Фото: 76.ru
Прохожие мужчину не смутили
Видимо, скоро на бензобак придётся вешать замки. Подорожавшее топливо воруют средь бела дня.
В Ярославле днём мужчина пытался слить бензин из припаркованной «Газели», в которой за рулём сидел водитель.
Молодой человек осмотревшись подошёл к машине с ведром и шлангом и начал из бака сливать топливо. Ни прохожие, ни проезжающие мимо автомобилисты не обратили на него внимания. Это попало на камеры внешнего видеонаблюдения.
Видео в соцсетях обсуждают ярославцы.
— Судя по наглости сливателя, расчет на безучастных мимопроходилов, которые спешат по своим делам и не вызовут кого следует, — написал Сергей Зеркалов.
— А вы прям за всеми наблюдаете? Я бы подумала, что хозяин возится со своей машиной. Наивная просто, — ответила ему жительница Ярославля с ником Змейка.
К наглому воришке бензина быстро подъехал экипаж полиции, они разбудили водителя, а мужчину, пытавшегося слить бензин, погрузили в машину и увезли.
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