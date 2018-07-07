«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром

В страшном лобовом столкновении отечественных легковушек под Краснодаром погибли девять человек, в том числе восьмилетний ребенок. В ДТП удалось выжить лишь одной пассажирке. Позже в соцсетях разместили кадры с места ДТП: машины превратились буквально в груду железа, шансов у водителей и пассажиров практически не было. Отмечается, что удар был настолько сильный, что люди погибли сразу.

Трагедия произошла 6 июля в 17:30 недалеко от хутора Гливенко в Белореченском районе. На 22 километре автодороги Мирный-Бжедуховская-Беляевский водитель автомобиля «ВАЗ-21015» не справился с управлением и на большой скорости лоб с лоб столкнулся с Lada Priora «универсал». В обоих отечественных автомобилях находились по пять человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в результате столкновения легковушек погибли девять человек, в том числе восьмилетняя девочка. Также в ДТП пострадала 19-летняя девушка. Она находится в реанимации центральной районной больницы, ее состояние оценивается как тяжелое.

«Две машины полные были, по пять человек. Столкновение было сильное, люди погибли сразу», — сказал ТАСС глава Рязанского сельского поселения Николай Чернов.

Причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения на затяжном повороте. По словам Чернова, одна из машин была из Ставропольского края, вторая — из республики Адыгея.

Позже в группе «Белореченск» в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись с моментом столкновения. Видео снималось на видеорегистратор машины, которая двигалась позади автомобиля «ВАЗ-21015». Именно он выехал на встречную полосу. На кадрах с регистратора видно, как «ВАЗ-21015» в повороте цепляет обочину, о чем свидетельствует облако пыли, а затем водитель теряет управление, машину разворачивает поперек дороги и она влетает на встречную полосу, после чего происходит столкновение.

Также в соцсетях был опубликован еще один ролик, на котором видны последствия дорожно-транспортного происшествия. Запись сделана из автомобиля, который проезжал по дороге мимо места ДТП. На кадрах видно, во что превратились столкнувшиеся легковушки: оба автомобиля похожи на искореженные груды металла. На видео — пожарная машина, автомобили ДПС , спасатели.

Из-за дорожно-транспортного происшествия движение на дороге было сильно затруднено, в результате чего образовались многокилометровые пробки. Движение автотранспорта регулировал наряд ДПС.

Аварии, причиной которых становится выезд на встречную полосу, случаются достаточно часто. Как правило, после столкновения автомобилей лоб в лоб у водителей и пассажиров практически не остается шансов остаться в живых. В Калининградской области Гвардейский районный суд вынес вердикт по громкому делу о ДТП с участием Mercedes-Benz 350 ML и маршрутки Mercedes Sprinter. Виновным в произошедшем суд признал именно водителя внедорожника, 35-летнего местного жителя — он приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима

Лобовое столкновение произошло еще 22 сентября 2017 года на объездной дороге города Гвардейск в 20.38 по местному времени. В районе деревни Солдатово

внедорожник Mercedes ML неожиданно вылетел на встречную полосу, где протаранил переполненную маршрутку Mercedes Sprinter, в которой находились около 20 человек.

Все они ехали по маршруту Калининград — Гусев. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, одиннадцать пострадали — из них шестеро получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Очевидцы тогда рассказывали, что иномарка попала в отбойник, а потом ее выкинуло на встречную полосу, где внедорожник и протаранил маршрутное такси. Находящимся во Mercedes ML повезло — мужчина-водитель и его жена благодаря подушкам безопасности травм не получили, а ехавшая с ними дочь пострадала, но несерьезно.

По данным ГИБДД России, в последние годы аварийность и смертность на дорогах постепенно снижается, примерно на 10% ежегодно.