Продажи автомобиля LADA XRAY в июне упали на 17%

Первый месяц лета ознаменовал в России падение продаж некоторых автомобилей.

Например, моделей от АвтоВАЗа LADA XRAY было продано на 17% меньше прошлогоднего результата. В количественном эквиваленте это выглядит — 2302 проданных машин.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что это весьма серьезное падение продаж машины XRAY за время её «жизни».

Мы уже писали, что LADA XRAY впервые увидела своего автовладельца зимой 2016 года. Два года продажи городского кроссовера росли, а в конце зимы этого года впервые был 10-процентный спад.

Вслед за зимним регрессом последовало и мартовское падение в 2%. Однако в апреле автомобиль опять вернулся к росту по продажам и даже был установлен рекорд — почти 4,4 тысяч проданных автомобилей.

Правда, по итогам полугодия XRAY пока показывает рыночный рост, несмотря на падение июньских продаж. За первые полгода объемы по торговле автомобиля составляют 16 388 проданных авто, что на 6% превышает этот же отрезок времени 2017 года.

Нельзя не отмечать, что падение продаж весьма негативно сказалось на позициях LADA XRAY в топ-листе лучших машин. И поскольку в первом месяце лета этот автомобиль занял только 20-ю строчку в списке наиболее реализуемых авто, то по результатам первых шести месяцев года LADA XRAY вылетела из горячей десятки, опустившись на 11 место.