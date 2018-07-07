Ещё
Автомобиль «Митсубиши» ночью влетел в фонарный столб на Объездной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобиль «Митсубиши» ночью влетел в фонарный столб на Объездной 

Карельские вести 7 июля 2018
Фото: Карельские вести
По одной из версий, водитель «Митсубиши» мог не справиться с управлением на мокрой дороге. Ночное ДТП случилось в Прионежском районе на Объездной дороге, в районе отворотки к ТЭЦ.
7 июля в 00:15 автомобиль «Митсубиши» на четвертом километре Суоярвского шоссе выехал за пределы дороги и врезался задним крылом в опору уличного освещения.
Все произошло в темное время суток в условиях дождя, сообщает dtpptz.ru.
По одной из версий, на мокром асфальте водитель не справился с управлением. Машина получила механические повреждения. Судя по фотографиям, части иномарки от удара разлетелись по склону. Обошлось без человеческих жертв. Фото: dtpptz.ru, Руслан Кузнецов По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
60-летняя петрозаводчанка пыталась спрыгнуть с Гоголевского моста Самосвал встал на дыбы на подъезде к границе с Финляндией Холодильник свалился с машины в Петрозаводске (видео)
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Почему не стоит заправлять полный бак8
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение