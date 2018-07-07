Автомобиль «Митсубиши» ночью влетел в фонарный столб на Объездной

По одной из версий, водитель « Митсубиши » мог не справиться с управлением на мокрой дороге. Ночное ДТП случилось в Прионежском районе на Объездной дороге, в районе отворотки к ТЭЦ.

7 июля в 00:15 автомобиль «Митсубиши» на четвертом километре Суоярвского шоссе выехал за пределы дороги и врезался задним крылом в опору уличного освещения.

Все произошло в темное время суток в условиях дождя, сообщает dtpptz.ru.