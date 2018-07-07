Автомобиль «Митсубиши» ночью влетел в фонарный столб на Объездной 

По одной из версий, водитель «Митсубиши» мог не справиться с управлением на мокрой дороге. Ночное ДТП случилось в Прионежском районе на Объездной дороге, в районе отворотки к ТЭЦ.
7 июля в 00:15 автомобиль «Митсубиши» на четвертом километре Суоярвского шоссе выехал за пределы дороги и врезался задним крылом в опору уличного освещения.
Все произошло в темное время суток в условиях дождя, сообщает dtpptz.ru.
По одной из версий, на мокром асфальте водитель не справился с управлением. Машина получила механические повреждения. Судя по фотографиям, части иномарки от удара разлетелись по склону. Обошлось без человеческих жертв. Фото: dtpptz.ru, Руслан Кузнецов По материалам: ptzgovorit.ru