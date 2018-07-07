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Пензенцы сообщают о пострадавших в жестком ДТП на трассе М-5
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Пензенцы сообщают о пострадавших в жестком ДТП на трассе М-5 

PNZdrive 7 июля 2018
Фото: PNZdrive
В минувшую пятницу, 6 июля, около двух часов дня на участке федеральной трассы М-5 «Урал» вблизи поселка Монтажный произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого несколько человек оказались на больничных койках. Фотографии с места аварии появились в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте». На симках видно, что на съезде с федеральной автодороги к Монтажке не смогли разъехаться две легковушки — ВА2112 и автомобиль марки «Audi».
В результате мощного удара оба транспортных средства получили механические повреждения: искореженные капоты, помятые крылья, вывороченные колеса. К сожалению, не обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, травмы различной степени тяжести получили сразу несколько человек. Сильнее всего пострадали люди, находившиеся в иномарке.
По информации свидетелей столкновения, автомобилист, управлявший ВАЗ-2112, хотел проскочить в поворот на перекрестке — в этот момент в него на скорости въехала иномарка.
«Есть там пострадавшие. В «двенадцатой» только незначительные травмы, а в «Ауди» посерьезнее. Свидетели говорят, что ВАЗ-2112 хотел проскочить. Теперь расследование будут вести», «В реанимации люди, требуется переливание крови», «Так вот из-за кого трасса на несколько часов встала!» — оставляли комментарии пензенцы.
Официальной информации о состоянии пострадавших пока не поступало. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам региональной Госавтоинспекции.
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