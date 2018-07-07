Ещё
Граждане Польши попали в серьёзное ДТП в Чехии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Граждане Польши попали в серьёзное ДТП в Чехии 

News.ru 7 июля 2018
Легковой автомобиль с гражданами Польши столкнулся с микроавтобусом на юго-востоке Чехии. В результате один человек погиб, ещё девять пострадали. Среди пострадавших есть дети, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Михаэла Ботова.
По её словам, в машинах находилось пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет, они получили лишь легкие ранения.
«Погибшая женщина ехала в легковом автомобиле Opel Astra рядом с водителем, сзади сидел ребенок. В микроавтобусе Ford Tourneo ехало 7 человек, его водитель, возможно, задремал и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковушкой», — приводит слова представителя полиции РИА Новости.
Одна из пострадавших получила серьезные травмы. Её на вертолёте доставили в больницу города Брно. Остальных пострадавших разместили в местных больницах.
Расследованием аварии занимается местная полиция.
News.ru: последние новости
Пострадавшего в ДТП на МКАД эвакуировал вертолёт Вертолёт эвакуировал пострадавшего в серьёзном ДТП Пострадавшего в ДТП ребёнка эвакуировал вертолёт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Почему не стоит заправлять полный бак8
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение