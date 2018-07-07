Граждане Польши попали в серьёзное ДТП в Чехии

Легковой автомобиль с гражданами Польши столкнулся с микроавтобусом на юго-востоке Чехии. В результате один человек погиб, ещё девять пострадали. Среди пострадавших есть дети, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Михаэла Ботова.

По её словам, в машинах находилось пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет, они получили лишь легкие ранения.

Одна из пострадавших получила серьезные травмы. Её на вертолёте доставили в больницу города Брно. Остальных пострадавших разместили в местных больницах.

Расследованием аварии занимается местная полиция.