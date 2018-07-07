Граждане Польши попали в серьёзное ДТП в Чехии 

Легковой автомобиль с гражданами Польши столкнулся с микроавтобусом на юго-востоке Чехии. В результате один человек погиб, ещё девять пострадали. Среди пострадавших есть дети, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Михаэла Ботова.
По её словам, в машинах находилось пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет, они получили лишь легкие ранения.
«Погибшая женщина ехала в легковом автомобиле Opel Astra рядом с водителем, сзади сидел ребенок. В микроавтобусе Ford Tourneo ехало 7 человек, его водитель, возможно, задремал и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковушкой», — приводит слова представителя полиции РИА Новости.
Одна из пострадавших получила серьезные травмы. Её на вертолёте доставили в больницу города Брно. Остальных пострадавших разместили в местных больницах.
Расследованием аварии занимается местная полиция.