Обещала продать, но сердце дрогнуло — Багдасарян задержана за рулем Mercedes

Похоже не получилось у Мары Багдасарян продать свою любимый Mercedes-Benz . То ли сердце гонщицы дрогнуло и она не смогла попрощаться с любимой игрушкой, то ли желающих не нашлось, но еще пару недель назад она хотела продать дорогостоящий автомобиль в срочном порядке. При этом она заявляла, что машина скучает в салоне и ждет нового владельца.

Однако в ночь на субботу, 7 июля, Мара вновь попалась в лапы доблестных сотрудников московской дорожной полиции

— Около 1.30 7 июля сотрудниками столичной госавтоинспекторами на 3-й Магистральной улице был остановлен автомобиль Mercedes. При проверке документов девушка-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение, — прокомментировали произошедшее в пресс-службе столичного управления МВД

В целом, все уже давно сбились со счету в который раз Багдасарян после громкого лишения прав попалась за незаконное управление автомобилем на дорогах. Любимый автомобиль Mercedes вновь скучает на штраф-стоянке на какое-то время. Осталось подождать, когда история опять повторится.

Мара Багдасарян прославилась на всю Россию после того, как стала фигуранткой скандальной истории с «лихачами на Gelandewagen». Девушка после этого инцидента неоднократно нарушала правила дорожного движения. В итоге она была лишена бессрочно прав на управление автомобилем по причине медицинских показаний. В материалах дела говорилось, что она страдает эпилепсией.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск Мары Багдасарян и запретил ей выдавать новые права.