В Москве заработал «Дорожный патруль» 

Ежедневно по городу передвигается более 3,5 миллиона автомобилей. Поэтому любая внештатная ситуация может привести к пробкам. Для динамичного мегаполиса это серьезное испытание. С начала года в городе на базе Центра организации дорожного движения заработала новая служба — «Дорожный патруль», передает "ТВ Центр". 26 экипажей на ярко-зеленых машинах ежедневно помогают автомобилистам.
"Дорожный патруль" разгрузил сотрудников ГИБДД. Более семи тысяч европротоколов при мелких ДТП за этот год было составлено сотрудниками новой службы. Они же выдают справки для страховых компаний. В режиме 24 часа 7 дней в неделю «Дорожный патруль» получает задания из ситуационного центра ЦОДД, который оценивает ситуацию в городе. ЦОДД за несколько лет превратилась в глобальную интеллектуально-транспортную систему.
"Тысячи видеокамер, которые стоят и на дорогах, и вообще в целом городе, в том числе в метрополитене и на железной дороге. Вся эта информация аккумулируется здесь, чтобы регулировать дорожное движение, во-первых. Умные светофоры реагируют на движение, подстраиваются под них, чтобы выбрать оптимальный режим. В случае каких-то аварийных ситуаций, из этого центра могут наладить светофоры. Или дать зеленый свет, или наоборот перекрыть для того, чтобы улучшить движение в каких-то локальных участках, которые по какой-то причине не работают в нормальном режиме: либо там авария, либо ДТП, либо перекрыта дорога", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
У стационарного ситуационного центра есть резервный мобильный командный пункт. Располагается он в большом автобусе, раскрашенном в фирменные цвета ЦОДД.
Автономные светофоры чаще всего незаменимы во время ремонта дорог. Работают на аккумуляторах без подзарядки до трех дней. И тоже управляются из ситуационного центра.
ЦОДД контролирует все движение в городе и следит за тем, чтобы транспорт вовремя прибывал на остановки. И даже сотыковывает расписания. Например, чтобы автобусы приходили на станцию ко времени прибытия электрички.
Екатерина Гоголева. «ТВ Центр».