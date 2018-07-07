В Москве заработал «Дорожный патруль»

Ежедневно по городу передвигается более 3,5 миллиона автомобилей. Поэтому любая внештатная ситуация может привести к пробкам. Для динамичного мегаполиса это серьезное испытание. С начала года в городе на базе Центра организации дорожного движения заработала новая служба — «Дорожный патруль», передает "ТВ Центр" . 26 экипажей на ярко-зеленых машинах ежедневно помогают автомобилистам.

"Дорожный патруль" разгрузил сотрудников ГИБДД . Более семи тысяч европротоколов при мелких ДТП за этот год было составлено сотрудниками новой службы. Они же выдают справки для страховых компаний. В режиме 24 часа 7 дней в неделю «Дорожный патруль» получает задания из ситуационного центра ЦОДД, который оценивает ситуацию в городе. ЦОДД за несколько лет превратилась в глобальную интеллектуально-транспортную систему.

"Тысячи видеокамер, которые стоят и на дорогах, и вообще в целом городе, в том числе в метрополитене и на железной дороге. Вся эта информация аккумулируется здесь, чтобы регулировать дорожное движение, во-первых. Умные светофоры реагируют на движение, подстраиваются под них, чтобы выбрать оптимальный режим. В случае каких-то аварийных ситуаций, из этого центра могут наладить светофоры. Или дать зеленый свет, или наоборот перекрыть для того, чтобы улучшить движение в каких-то локальных участках, которые по какой-то причине не работают в нормальном режиме: либо там авария, либо ДТП, либо перекрыта дорога", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин

У стационарного ситуационного центра есть резервный мобильный командный пункт. Располагается он в большом автобусе, раскрашенном в фирменные цвета ЦОДД.

Автономные светофоры чаще всего незаменимы во время ремонта дорог. Работают на аккумуляторах без подзарядки до трех дней. И тоже управляются из ситуационного центра.

ЦОДД контролирует все движение в городе и следит за тем, чтобы транспорт вовремя прибывал на остановки. И даже сотыковывает расписания. Например, чтобы автобусы приходили на станцию ко времени прибытия электрички.

Екатерина Гоголева. «ТВ Центр».