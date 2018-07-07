Тюменские полицейские помогли дальнобойщику с глубоким порезом руки

Инспекторы увидели мигающий фарами автомобиль — кому-то требовалась помощь

В минувший вторник, 3 июля, тюменские полицейские помогли сопроводить раненого тюменца до больницы.

В тот день сотрудник ДПС Александр Филинский и Владимир Токарев патрулировали на окраине Тюмени. Их внимание привлек автомобиль, который мигал им фарами.

— Мужчина сообщил, что везет в больницу водителя большегруза Ильшата Курманова, который в ходе разгрузки машины получил глубокий порез руки с повреждением кровеносных сосудов, — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Инспекторы помогли сопроводить автомобиль с раненным в ОКБ №2, где ему была оказана медицинская помощь.

Позже Ильшат Курманов в соцсетях поблагодарил полицейских. По словам самих инспекторов, за оказанную помощь он не ждали благодарности, и были приятно удивлены, узнав об этом.