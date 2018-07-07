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Тюменские полицейские помогли дальнобойщику с глубоким порезом руки
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Тюменские полицейские помогли дальнобойщику с глубоким порезом руки 

72.ru 7 июля 2018
Фото: 72.ru
Инспекторы увидели мигающий фарами автомобиль — кому-то требовалась помощь
В минувший вторник, 3 июля, тюменские полицейские помогли сопроводить раненого тюменца до больницы.
В тот день сотрудник ДПС Александр Филинский и Владимир Токарев патрулировали на окраине Тюмени. Их внимание привлек автомобиль, который мигал им фарами.
— Мужчина сообщил, что везет в больницу водителя большегруза Ильшата Курманова, который в ходе разгрузки машины получил глубокий порез руки с повреждением кровеносных сосудов, — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Инспекторы помогли сопроводить автомобиль с раненным в ОКБ №2, где ему была оказана медицинская помощь.
Позже Ильшат Курманов в соцсетях поблагодарил полицейских. По словам самих инспекторов, за оказанную помощь он не ждали благодарности, и были приятно удивлены, узнав об этом.
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