Появились кадры с последствиями ДТП на трассе под Воронежем, в котором погибли 2 человека

Трагедия произошла на автодороге «Воронеж — Луганск». В Воронежской области в крупной автокатастрофе погибли двое молодых людей. Об этом сообщают очевидцы, которые опубликовали в группе «Аварии и ДТП в Воронеже» в соцсети «ВКонтакте» видео с последствиями страшного ЧП. По словам автора ролика, трагедия произошла ночью 7 июля на трассе «Воронеж — Луганск». Автомобиль врезался в столб.

На кадрах с места ЧП видно, как машина от удара превратилась в груду металла. 20-летний водитель скончался на месте, чтобы достать его тело из авто, спасателям пришлось разрезать авто. Также сообщается, что в легковушке находилась 29-летняя девушка. Несчастная от полученных травм скончалась в больнице. Что могло стать причиной автокатастрофы — пока не известно.