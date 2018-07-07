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Амурские школьники провели «референдум» среди водителей и призвали к порядку и безопасности на дороге
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Амурские школьники провели «референдум» среди водителей и призвали к порядку и безопасности на дороге 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 июля 2018
Около двадцати мальчишек и девчонок смены «Содружество», действующей при Центре детского творчества — структурном подразделении школы № 1 поселка Серышево, вместе с сотрудниками Госавтоинспекции приняли участие в профилактическом мероприятии «Лето без опасности». Школьники предложили водителям и пешеходам несколько вопросов, с которыми взрослые могли соглашаться или нет. В числе утверждений были такие: «Как водитель, я вежливый — всегда пропускаю пешеходов, которые имеют преимущество. Как пешеход, я не создаю аварийные ситуации на дороге», «Я стараюсь служить примером своим детям в соблюдении ПДД», «Я выступаю против агрессивного вождения (водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости, с иными грубыми нарушениями ПДД, создающими опасность другим участникам движения)».
Не обошли вниманием подростки и актуальную проблему чистоты на дорогах и около них, ведь на профильной смене они не только отдыхают, но и помогают делать поселок чище. «Я никогда не выбрасываю мусор из окна автомобиля» — под этим утверждением также подписались большинство опрошенных.
К чести водителей, никто из них, даже очень спешивших по своим делам, не отмахнулся от предложения проголосовать за чистоту, порядок и безопасность на дорогах района. Многие выходили из автомобилей и вступали в диалоги с детьми, соглашаясь с тем, что даже такие прописные истины необходимо время от времени повторять всем участникам движения. После заполнения «опросного листа» ребята предлагали участникам акции перевернуть его, и прочесть надпись: «Спасибо, что соблюдаете чистоту и порядок на дороге. Вы воспитанный и приличный человек».
В ходе акции дети также призывали своих ровесников принять участие в интернет-марафоне #БезопаснаяСтранаЮИД, подчеркивая его девиз — «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты».
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