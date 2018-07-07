Семья из Свердловска поблагодарила за помощь волгоградских полицейских

ГУ МВД Волгоградской области поступило обращение от жительницы Свердловска, в котором она просит выразить благодарность сотрудникам ГИБДД

По данным пресс-службы регионального МВД, когда семья возвращалась домой из отпуска на автомобиле, у машины при въезде в Волгоградскую область, отказал двигатель. Починить транспорт им самим не удалось, а попытки остановить проезжавших мимо водителей не увенчались успехом.

Дорогу в это время патрулировала служебная машина ГАИ. Полицейские заметили автомобиль с аварийными знаками и предложили отбуксировать его до ближайшего населенного пункта, а также помогли вызвать эвакуатор.

В своем обращении женщина выразила признательность сотрудникам полиции не только за выполнение своих обязанностей, но и за внимательность и неравнодушное отношение к людям.