Ещё
Семья из Свердловска поблагодарила за помощь волгоградских полицейских
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семья из Свердловска поблагодарила за помощь волгоградских полицейских 

АиФ Волгоград 7 июля 2018
Фото: АиФ Волгоград
В ГУ МВД Волгоградской области поступило обращение от жительницы Свердловска, в котором она просит выразить благодарность сотрудникам ГИБДД.
По данным пресс-службы регионального МВД, когда семья возвращалась домой из отпуска на автомобиле, у машины при въезде в Волгоградскую область, отказал двигатель. Починить транспорт им самим не удалось, а попытки остановить проезжавших мимо водителей не увенчались успехом.
Дорогу в это время патрулировала служебная машина ГАИ. Полицейские заметили автомобиль с аварийными знаками и предложили отбуксировать его до ближайшего населенного пункта, а также помогли вызвать эвакуатор.
В своем обращении женщина выразила признательность сотрудникам полиции не только за выполнение своих обязанностей, но и за внимательность и неравнодушное отношение к людям.
АиФ Волгоград: последние новости
Стало известно, за что волгоградцы чаще всего получают штрафы от ГИБДД В Волгограде столкнулись «десятка» и автоцистерна Скоростной трамвай сошел с рельсов в Краснооктябрьском районе Волгограда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Почему не стоит заправлять полный бак8
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение