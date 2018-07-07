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Названы лучшие недорогие автомобили Европы
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Названы лучшие недорогие автомобили Европы 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В рейтинг лучших европейских автомобилей с пробегом, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей, вошли три модели.
Первое место занял российский автомобиль ВАЗ-2110. Выяснилось, что многие предпочитают этого производителя из-за недорогой стоимости машин, а также возможности самостоятельно починить технику в случае поломки, сообщает «Экономика сегодня».
На втором месте оказался хэтчбек Volkswagen Golf второго поколения. Отмечается, что эту модель предпочитают более поздней, хотя она также стоит не дороже 100 тыс., из-за легкости в обслуживании.
Третье место занял Opel Vectra B, выпускавшийся в 1995 — 2002 годы. Людей устраивает эта модель, несмотря на некоторые проблемы с кузовом.
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