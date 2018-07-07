Названы лучшие недорогие автомобили Европы

В рейтинг лучших европейских автомобилей с пробегом, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей, вошли три модели.

Первое место занял российский автомобиль ВАЗ-2110. Выяснилось, что многие предпочитают этого производителя из-за недорогой стоимости машин, а также возможности самостоятельно починить технику в случае поломки, сообщает «Экономика сегодня».

На втором месте оказался хэтчбек Volkswagen Golf второго поколения. Отмечается, что эту модель предпочитают более поздней, хотя она также стоит не дороже 100 тыс., из-за легкости в обслуживании.