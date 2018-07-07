Что дешевле — каршеринг или собственный автомобиль?

Как подсчитали аналитики сервиса ремонта и обслуживания автомобилей Alfred, стоимость использования машины каршеринга экономкласса сопоставима со стоимостью владения автомобилем такого же уровня.

По их данным, в год за машину массового сегмента возрастом до трех лет водитель заплатит лишь на 4% больше, чем за эконом-каршеринг. Аналитики учитывали средний ежегодный пробег в Москве — 20 000 км, а у каршеринга — 2 часа 38 минут при тарифе семь рублей в минуту.

В стоимость владения автомобилем входит техосмотр, замена шин, страховка, бензин, выплата по кредитам и налоги. При этом не учитывалась стоимость парковки.

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «Когда вы покупаете автомобиль за полную его стоимость, условно говоря, „оптом“ — это всегда дешевле, если вы эксплуатируете автомобиль постоянно. Если примерно с такой же интенсивностью будете эксплуатировать каршеринговый автомобиль, то, конечно, он вам не выйдет дешевле, а если выйдет дешевле, то не намного. И удобства скроются неудобствами. Вы не можете на нем поехать на дачу и оставить его там не насколько дней или поехать в другой город за 200 километров, потому что это будет дорого и так далее, и тому подобное. Каршеринг, как и такси, с разными вариациями выгоден только тем, кто пользуется автомобилем время от времени, кто не перевозит в автомобиле очень часто своих детей, скарб какой-то. Если у вас не висит наглаженный костюм и так далее, и так далее».

Если автомобилем пользоваться не каждый день, то каршеринг выгоднее, считает генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков

Дмитрий Чумаков генеральный директор Vector Market Research «Важным преимуществом каршеринга является определенная гибкость и отсутствие необходимости осуществления значительных инвестиций в приобретение транспортного средства. Если же сравнивать с приобретением автомобиля, допустим, в кредит или в лизинг, то преимущество каршеринга в том, что ты все равно платишь тогда, когда тебе автомобиль нужен, а когда он тебе не нужен, ты не имеешь никаких регулярных платежей. Другим преимуществом является то, что автомобиль можно оставлять в разных местах, в разных локациях, экономить в ряде случаев на парковке, на других расходах. Вместе с тем, целесообразно использование каршеринга для водителей, которые используют автомобили не постоянно, а эпизодически».

Недавно некоторые каршеринги ввели утренний тариф — три рубля в минуту. Например, у «Делимобиля» такой тариф действует с 6 утра до полудня, а у Anytime — с полуночи до 6 утра.