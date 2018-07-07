Девять человек пострадали в ДТП под Владимиром

ТАСС , 7 июля. Девять человек, в том числе шесть детей, пострадали при столкновении автомобилей в Судогодском районе Владимирской области. Пострадавшим оказывают медпомощь, дети доставлены в больницу, сообщил ТАСС руководитель регионального департамента здравоохранения Андрей Кирюхин

"В аварии пострадали девять человек — трое взрослых и шесть детей. Все живы. Дети доставлены в областную больницу, степень сложности травм устанавливается", — сказал Кирюхин.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, пострадавшие не получили тяжелых травм.