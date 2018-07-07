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В Самаре водитель маршрутки задел автомобиль с беременной пассажиркой
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В Самаре водитель маршрутки задел автомобиль с беременной пассажиркой 

63.ru 23 часа назад
Фото: 63.ru
У Hyundai сильно смята задняя часть
В Самаре сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства крупного ДТП в Кировском районе. Около 16:00 напротив Кировского рынка столкнулись Renault Logan, Hyunai Getz и микроавтобус Peugout. Очевидцы разместили фотографии в группе «ДТП 163 Самара».
— Я выезжала с рынка, Renault ехал впереди. Маршрутка летела на большой скорости, задела правой стороной Hyundai. Ее развернуло на Logan, — рассказала проезжавшая мимо водительница.
Водители пытались разобраться самостоятельно
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека.
Микроавтобус встал посреди дороги
— Девушка-водитель Hyundai сильно ударилась головой и была в шоке. Те, кто был рядом, помогли ей выйти из машины, — пояснила очевидица. — А в Renault была беременная девушка. Для нее вызвали скорую помощь.
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