Из машины водителя доставали прохожие: на Юго-Западе иномарка слетела с дороги и перевернулась

Сегодня около 16:00 на перекрёстке улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина иномарка слетела с дороги. По словам очевидцев, машину вынесло с дороги и перевернуло. При этом автомобиль врезался в дерево.

От удара машину сильно смяло, и водитель не мог выбраться из неё самостоятельно.

— Он ехал по главной дороге и его занесло не знаю на другую полосу. Все, кто был рядом, начали вытаскивать водителя, — рассказала читательница

После серьёзной аварии водитель остался жив. Мужчину забрали медики, а разбитую иномарку увезли на эвакуаторе.

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