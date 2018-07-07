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Из машины водителя доставали прохожие: на Юго-Западе иномарка слетела с дороги и перевернулась
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Из машины водителя доставали прохожие: на Юго-Западе иномарка слетела с дороги и перевернулась 

e1.ru 23 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня около 16:00 на перекрёстке улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина иномарка слетела с дороги. По словам очевидцев, машину вынесло с дороги и перевернуло. При этом автомобиль врезался в дерево.
От удара машину сильно смяло, и водитель не мог выбраться из неё самостоятельно.
— Он ехал по главной дороге и его занесло не знаю на другую полосу. Все, кто был рядом, начали вытаскивать водителя, — рассказала читательница
После серьёзной аварии водитель остался жив. Мужчину забрали медики, а разбитую иномарку увезли на эвакуаторе.
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