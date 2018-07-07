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В суровой ярославской луже утонула «семёрка»
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В суровой ярославской луже утонула «семёрка» 

76.ru 23 часа назад
Фото: 76.ru
Машина провалилась почти по окна
Вчера днём на проспекте Фрунзе ярославцы стали свидетелями того, как 15 человек вытаскивали из огромной лужи «семёрку».
— Парни просто сделали мой день, это надо было видеть! — написал Игорь Фролов в группе «Подслушано у водителей» в соцсети «ВКонтакте».
«Жигули» почти по окна провалилось в воду возле больницы №2. На помощь водителю пришли его приятели. Парни вытащили машину из лужи и несколько часов всё просушивали. Удивительно, но после такого приключения автомобиль сам завёлся и поехал.
— «Жигулёнок» цел, — рассказал владелец машины Денис Громов. — Мы разобрали пол салона, вечером еще водичка в нём плескалась, были небольшие проблемы с аккумулятором, но машина поехала.
Жители Рыбинска решили не грустить из-за огромных луж во дворах, а устроить в них аквапарк.
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