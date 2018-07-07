Шестеро детей пострадали в ДТП под Владимиром

Семь человек, шестеро из которых несовершеннолетние, пострадали в ДТП в Судогодском районе Владимирской области. Авария случилась 7 июля, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе региона.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением. В итоге нагруженная машина, в которой находились двое взрослых и шестеро детей, вылетела в кювет.

По сообщениям очевидцев, жизни пострадавших ничего не угрожает. По сообщениям с мест, все они отделались незначительными травмами и ушибами.

Четыре человека пострадали в автомобильной аварии рядом со станцией метро Коньково в Москве. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы. В распоряжении «360» оказались фотографии с места происшествия.