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Выжившую в крупном ДТП на Кубани девушку отправили в Краснодар для лечения
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Выжившую в крупном ДТП на Кубани девушку отправили в Краснодар для лечения 

ТАСС 22 часа назад
Фото: ВК Пресс
КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Единственная выжившая из 10 человек, попавших в ДТП в Белореченском районе Краснодарского края, девушка направлена в региональный центр для лечения, сообщил в субботу ТАСС источник в медицинских кругах.
"В районной больнице девушку стабилизировали, санавиацией отправили в Краснодар для дальнейшего лечения", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на момент транспортировки состояние пострадавшей было тяжелым, в районной больнице она находилась в отделении реанимации.
Ранее сообщалось, что в пятницу на 22-м км трассы Мирный — Бжедуховская — Беляевский водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и столкнулся с LADA Priora. В результате ДТП погибли девять человек, в том числе подросток. 19-летняя девушка с травмами была госпитализирована.
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