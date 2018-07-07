Выжившую в крупном ДТП на Кубани девушку отправили в Краснодар для лечения

КРАСНОДАР, 7 июля. / ТАСС /. Единственная выжившая из 10 человек, попавших в ДТП в Белореченском районе Краснодарского края, девушка направлена в региональный центр для лечения, сообщил в субботу ТАСС источник в медицинских кругах.

"В районной больнице девушку стабилизировали, санавиацией отправили в Краснодар для дальнейшего лечения", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на момент транспортировки состояние пострадавшей было тяжелым, в районной больнице она находилась в отделении реанимации.