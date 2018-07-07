Недалеко от Вольска в кабине фуры скончался дальнобойщик 

В Вольском районе Саратовской области скончался 47-летний мужчина из Белгорода. Он был водителем фуры. Об этом сегодня рассказали в Следственном отделе района. По словам правоохранителей, о трагическом случае рассказал напарник умершего. Он же и вызвал все службы. По его словам, ночью на участке федеральной трассы «Сызрань-Волгоград», около села Ключи, дальнобойщику стало плохо. Уроженец Белгорода скончался в кабине многотонной машины "Renault Magnum". На место происшествия приехали сотрудники следственного отдела. Они обследовали грузовик и тело покойного. По предварительным данным, смерть дальнобойщика была естественной. Позднее, судебно-медицинский эксперт назовёт точную причину кончины водителя.