Ещё
В Челябинске водителей ждет очередной «Тоннель»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Челябинске водителей ждет очередной «Тоннель» 

Уральский меридиан 22 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники ГИБДД Управления МВД России по городу Челябинску в выходные дни проведут на территории города мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов грубых нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.
Автоинспекторы города Челябинска призывают водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, и настоятельно рекомендуют не садиться за руль в случае употребления спиртного, так как нетрезвый водитель представляет собой угрозу для всех участников дорожного движения.
Так, с 6 по 8 июля 2018 года Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области проводит профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Целью мероприятия является предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, а также недопущение нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями мотоциклов, мопедов и скутеров.
Также, на территории Челябинска пройдет мероприятие «Тоннель». Автоинспекторы будут останавливать целые вереницы транспортных средств, а не выборочные авто. Точную дату сотрудники ГИБДД не называют, однако проверять будут не только на трезвость, но и правила перевозки детей.
«Цель мероприятия — выявить грубые нарушения ПДД, это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или без водительского удостоверения. Кроме того, акцент делается на выявление нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров», — рассказал начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Шерстобитов.
Начальник ГИБДД УМВД России по городу Челябинску подполковник полиции Михаил Савенко обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах правонарушений на дорогах, в том числе, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии по телефону службы «02» или непосредственно в дежурную часть ГИБДД УМВД России по городу Челябинску: 728-60-10, 728-60-14.
«Будьте внимательны и осторожны на дорогах, строго соблюдайте правила дорожного движения и помните, что безопасность на проезжей части зависит от участников дорожного движения», — напомнил подполковник полиции Савенко.
Фото ГУ МВД России по Челябинской области.
Уральский меридиан: последние новости
В Кургане ПАЗик протаранил большегруз В Магнитогорске беременная женщина погибла на месте ДТП В Тюмени 2-летний ребенок отравился средством от комаров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почему не стоит заправлять полный бак8
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение