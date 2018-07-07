В Челябинске водителей ждет очередной «Тоннель»

Сотрудники ГИБДД Управления МВД России по городу Челябинску в выходные дни проведут на территории города мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов грубых нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

Автоинспекторы города Челябинска призывают водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, и настоятельно рекомендуют не садиться за руль в случае употребления спиртного, так как нетрезвый водитель представляет собой угрозу для всех участников дорожного движения.

Так, с 6 по 8 июля 2018 года Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области проводит профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Целью мероприятия является предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, а также недопущение нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями мотоциклов, мопедов и скутеров.

Также, на территории Челябинска пройдет мероприятие «Тоннель». Автоинспекторы будут останавливать целые вереницы транспортных средств, а не выборочные авто. Точную дату сотрудники ГИБДД не называют, однако проверять будут не только на трезвость, но и правила перевозки детей.

«Цель мероприятия — выявить грубые нарушения ПДД, это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или без водительского удостоверения. Кроме того, акцент делается на выявление нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров», — рассказал начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Шерстобитов.

Начальник ГИБДД УМВД России по городу Челябинску подполковник полиции Михаил Савенко обращается к гражданам с призывом не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах правонарушений на дорогах, в том числе, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии по телефону службы «02» или непосредственно в дежурную часть ГИБДД УМВД России по городу Челябинску: 728-60-10, 728-60-14.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах, строго соблюдайте правила дорожного движения и помните, что безопасность на проезжей части зависит от участников дорожного движения», — напомнил подполковник полиции Савенко.

Фото ГУ МВД России по Челябинской области.