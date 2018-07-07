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Правозащитик Григорьянц рассказал, как его сбила машина
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Правозащитик Григорьянц рассказал, как его сбила машина 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сбитый автомобилистом правозащитник Сергей Григорьянц сообщил РИА Новости, что инцидент произошёл три дня назад.
"Это произошло в четверг, в час дня. Там была полиция, скорая помощь… Это не ушиб, там что-то хуже, там порвана какая-то связка. Вот эта гигантская гематома, которую откачивали. Была такая чёрная нога, сейчас в гипсе, да", — сказал Григорьянц РИА Новости в субботу.
Правозащитник отметил, что сбивший его мужчина не стал скрываться с места происшествия.
"Вызвали скорую помощь, там много людей, это был вход в женскую консультацию, буквально, в двух метрах и там много людей и кто-то тут же вызвал скорую помощь. Он (сбивший мужчина — ред.) явно не хотел, он все предлагал, что сам меня увезёт в травмпункт, но я отказался", — пояснил Григорьянц.
Также правозащитник сообщил, что не стал обращаться в правоохранительные органы.
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