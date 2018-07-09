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Авария под Севастополем: иномарка на крыше и разбитый байк
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Авария под Севастополем: иномарка на крыше и разбитый байк 

РИА Новости Крым 6 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла накануне под Севастополем, пострадал байкер. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.
ДТП произошло между селами Гончарное и Широкое. По неизвестной пока причине столкнулись иномарка и мотоцикл. От удара автомобиль перевернулся на крышу.
По предварительной информации, водитель авто отделался ушибами и ссадинами. У байкера, сообщают очевидцы, травма ноги. Однако пока официальной информации о ДТП нет.
ДТП с участием автомобиля и иномарки под Севастополем
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