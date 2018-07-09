Авария под Севастополем: иномарка на крыше и разбитый байк

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла накануне под Севастополем, пострадал байкер. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

ДТП произошло между селами Гончарное и Широкое. По неизвестной пока причине столкнулись иномарка и мотоцикл. От удара автомобиль перевернулся на крышу.

По предварительной информации, водитель авто отделался ушибами и ссадинами. У байкера, сообщают очевидцы, травма ноги. Однако пока официальной информации о ДТП нет.

ДТП с участием автомобиля и иномарки под Севастополем