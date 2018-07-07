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Смертельная авария в Петушках
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Смертельная авария в Петушках 

ТВ-МИГ 22 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Вчера в Петушинском районе на 125-м километре федеральной трассы М-7 «Москва-Нижний Новгород» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Столкнулись ИЖ Ода и Range Rover. В результате ДТП, с различными травмами в Петушинскую горбольницу доставлен водитель Оды 1977 года рождения, его пассажирка, 1955 года рождения, скончалась в реанимации. Водитель иномарки не пострадал.
Сейчас сотрудникам дознания областной госинспекции предстоит выяснить все причины аварии.
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