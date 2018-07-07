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Змейка и заезд в бокс: в столице выбрали лучшего водителя троллейбуса
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Змейка и заезд в бокс: в столице выбрали лучшего водителя троллейбуса 

Mos.ru 22 часа назад
Фото: Mos.ru
Финал ежегодного профессионального конкурса водителей прошел в Москве. Участниками соревнования стали шесть команд из разных филиалов Мосгортранса.
Жюри оценило знания конкурсантов по техническому устройству и эксплуатации троллейбуса. Кроме того, водители отвечали на вопросы о правилах дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров, а также выполняли фигуры вождения различной сложности — змейку, точную остановку, заезд в бокс.
«Каждый год наши водители на деле показывают свой высокий профессионализм и уровень подготовки. Сегодня мы выбрали лучшего водителя троллейбуса, а неделю назад за это звание уже посоревновались представители трамвайных депо», — рассказал начальник отдела эксплуатации автобусного и троллейбусного транспорта ГУП «Мосгортранс» Станислав Измайлов.
По итогам соревнований первое место и звание лучшего водителя троллейбуса Москвы завоевал Леонид Александров (филиал «Центральный»), на втором месте расположился Александр Котов (8-й троллейбусный парк), на третьем — Антон Длинных (филиал «Центральный»).
В командном зачете первое и второе места заняли представители филиала «Центральный». Призерами также стали водители 8-го троллейбусного парка.
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