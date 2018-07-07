Саратовский водитель улетел в Грязнуху 

Дорожно-транспортное происшествие едва не закончилось трагически.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы инцидента, у села Подлесное Марксовского района водитель легкового автомобиля BMW X6, видимо, не справился с управлением.
В итоге машина немецкого производства буквально слетела с проезжей части в кювет, а затем в местную речку под названием Грязнуха.
К счастью, иномарка не погрузилась полностью под воду. Водитель и пассажир BMW, которые, по предварительной информации, не получили серьезных повреждений, были извлечены из салона марксовскими спасателями. Дорожная полиция выясняет обстоятельства происшествия.