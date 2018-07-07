«Я это не повезу»: таксист отказался везти женщину‐инвалида в Новосибирской области

Таксист из Черепанова обматерил женщину в инвалидном кресле, после чего отказался ее везти и захлопнул перед ней дверь. Об этом сообщило новосибирское ИА «НГС Новости».

«В грубой форме отказался везти. Сначала послал. Потом сказал: «Я это не повезу». И захлопнул передо мной дверь», — рассказала изданию пострадавшая.

Инцидент произошел 4 июля. Женщина вызвала такси у одного из популярных местных агрегаторов «Ласточка», у которого является постоянным клиентом. Когда машина подъехала, водитель заявил, что возит только «нормальных людей».

Известно, что руководство «Ласточки» подтвердило информацию о случившемся, пояснив, что в тот день новый диспетчер не предупредил водителя о клиенте-колясочнике. Водителя, по их словам, сразу уволили, а девушку-инвалида через пять минут забрала другая машина.

«Этот водитель, он всего неделю у нас работает. Приняли, две смены отработал. К следующей смене он не допущен, он не будет больше у нас работать», — уточнили там.

Компания также принесла свои извинения пострадавшей. Таксист, — уже бывший, — с изданием отказаться наотрез отказался, «снабдив свой отказ обильным матом»,