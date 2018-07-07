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Пермяки спасли женщину, которая чуть не упала с Коммунального моста
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Пермяки спасли женщину, которая чуть не упала с Коммунального моста 

АиФ Пермь 22 часа назад
Фото: АиФ Пермь
По сообщениям очевидцев, это произошло в 18.30.
О том, как спасали девушку, корреспонденту «АиФ-Прикамье» рассказал молодой человек, который за ней спустился и помог поднять её наверх. Сергей Сыполов говорит, что ехал из больницы в автобусе. Проезжая по мосту, транспорт вдруг остановился.
"Из автобуса выбежал водитель, потом стали выходить пассажиры, в том числе и я. Впереди было очень много людей. Потом я увидел, что несколько человек держали за руки женщину, которая висела над водой. Никакой опоры под её ногами уже не было. Я недавно устроился на работу промышленным альпинистом, поэтому не боюсь высоты", — вспоминает Сергей. «Поэтому я полез за ней. Мне дали верёвку, я продел её ниже её колена и стал подталвивать снизу. А люди тянули её вверх. После того, как мы её вытащили, я увидел, что на лодке к мосту приплыли спасатели. Лезть за женщиной вниз я не боялся. Правда, я всегда работаю co страховкой, а тут её не было, но жизнь человека важнее».
После спасения женщины Сергей вернулся в автобус, так как в спешке оставил там документы, и телефон. Героем он себя не считает, говорит, что больше боялся за женщину.
"Ещё в Библии написано, что жизнь человека бесценна", — сказал Сергей.
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