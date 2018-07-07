В Кузбассе велосипедист погиб в жуткой аварии

В Новокузнецке в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист. Трагический инцидент произошел на выезде из Сосновки, передает «НьюИнформ».

По предварительной информации, автомобильная авария произошла в районе 17:30 по местному времени в пятницу, 6 июля. На месте происшествия были иномарка и пассажирский автобус. О том, кто именно повинен в смерти велосипедиста, в настоящее время не сообщается.

По словам свидетелей инцидента, голова погибшего была накрыта белой простыней, на месте работала бригада врачей скорой помощи и сотрудники органов правопорядка. Последним предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.