В Тюмени разыскивают автоледи сбившую ребенка на пешеходном переходе

Жительница Тюмени ищет очевидцев ДТП, в котором сбили 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Мира, возле бани, женщина за рулем русской легковушки зеленого цвета сбила ребенка. К счастью у девочки только ссадины и ушибы, но женщина-водитель даже не вышла из машины, что-бы оказать помощь.

«Ребята, 06.07.2018 около 15:00 может кто проезжал по улице Мира возле бани. Если кто-то видел, как одна «дама» сбила девочку 13 лет на велосипеде на пешеходке, отпишитесь плиз! Вроде-бы четырнадцатая была, либо 99, либо девятка, точно зеленого цвета. Последние буквы номера ММ. Буду рада любой информации!», — обратилась к горожанам Анастасия Зеленина в группе «ЧС Тюмень».

Жители рекомендуют обратиться к камерам наружного видеонаблюдения, что-бы установить номер автомобиля, а уже по нему разыскать виновницу ДТП.