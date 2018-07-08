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В Тюмени разыскивают автоледи сбившую ребенка на пешеходном переходе
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В Тюмени разыскивают автоледи сбившую ребенка на пешеходном переходе 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Жительница Тюмени ищет очевидцев ДТП, в котором сбили 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Мира, возле бани, женщина за рулем русской легковушки зеленого цвета сбила ребенка. К счастью у девочки только ссадины и ушибы, но женщина-водитель даже не вышла из машины, что-бы оказать помощь.
«Ребята, 06.07.2018 около 15:00 может кто проезжал по улице Мира возле бани. Если кто-то видел, как одна «дама» сбила девочку 13 лет на велосипеде на пешеходке, отпишитесь плиз! Вроде-бы четырнадцатая была, либо 99, либо девятка, точно зеленого цвета. Последние буквы номера ММ. Буду рада любой информации!», — обратилась к горожанам Анастасия Зеленина в группе «ЧС Тюмень».
Жители рекомендуют обратиться к камерам наружного видеонаблюдения, что-бы установить номер автомобиля, а уже по нему разыскать виновницу ДТП.
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