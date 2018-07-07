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Держали за руки через ограждение: пермяки спасли женщину, пытавшуюся прыгнуть с моста. Видео
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Держали за руки через ограждение: пермяки спасли женщину, пытавшуюся прыгнуть с моста. Видео 

59.ru 22 часа назад
Фото: 59.ru
Самый разгар операции спасения попал на видео
Пермяки сегодня, 7 июля, спасли женщину, пытавшуюся спрыгнуть с Коммунального моста. Случилось всё примерно в 18:30. Один из очевидцев снял происшествие на видео.
На нем видно, что женщина висит, держась за прутья моста. К ней через ограждение без какой-либо страховки перелез и спустился молодой человек и помогал ей держаться. Другие люди держали её за руки сквозь прутья моста. С помощью верёвки, которой ей обвязали ноги и руки, люди все вместе смогли её вытащить.
— Ехали на автобусе 20 маршрута, вдруг автобус остановился посреди моста и в салоне стало шумно, водитель открыл двери все полетели на улицу с криками «с моста прыгают», — рассказал 59.ru очевидец и автор видео Вадим Луньков. — Выскочил из автобуса, сразу увидел скопление людей, половина из которых сидя на коленках уже держали женщину за руки. Один из пассажиров моего автобуса, парень, закричал: «Верёвку дайте». Откуда-то тут же появился буксировочный трос. Парень сиганул за ограждения и давай подвязывать женщину (ощущение сложилось, что парень не первый раз спасает людей). Уважения таким и респект. Его так же люди схватили и страховали, держа за все что угодно, за руки, одежду.
По словам очевидца, женщина была выпившей. Когда, её вытащили, оттащили от ограждений моста, стали ждать скорую и спасателей.
— Женщина, по всей видимости, в состоянии нервного срыва. Задержали её горожане. Мы прибыли на место, и передали её сотрудникам полиции и скорой, — сообщили 59.ru в пермской городской службе спасения.
Ранее 59.ru рассказывал, что с другая пермячка пыталась спрыгнуть с КамГЭС.
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