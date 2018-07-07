Две иномарки столкнулись на Синопской набережной в Петербурге

Инцидент произошёл минувшей ночью, когда каршеринговый автомобиль марки Smart столкнулся с автомобилем марки Cadilac, передают «Невские новости».

"В промежуток с 00:30 до 1:20 автомобиль Smart с Синопской набережной повернул с левого третьего ряда направо на проспект Бакунина под красный Cadillac , который двигался по крайнему правому", — пишет автор поста о столкновении иномарок.

Отметим, что о количестве пострадавших ничего не известно, однако обе машины довольно сильно пострадали в результате аварии. Один из водителей ищет свидетелей данного ДТП.