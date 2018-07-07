Ещё
Страшное ДТП под Брянском унесло жизнь водителя легковушки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страшное ДТП под Брянском унесло жизнь водителя легковушки 

Газета.Ru 21 час назад
На автомобильной трассе в Брянской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек, в результате которого один человек получил несовместимые с жизнью травмы, передает «НьюИнформ».
Как сообщают местные экстренных службы, авария произошла 3 июля в утреннее время на 42-м километре автомобильной дороги «Обход города Брянска», где по неизвестным в настоящий момент причинам столкнулись ВАЗ-2107 и Audi-80.
Удар оказался такой силы, что водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи. Кроме того, пассажир ВАЗа был доставлен в медицинское учреждение в экстренном порядке.
По факту данного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего смертельного инцидента.
Газета.Ru: последние новости
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус В ДТП под Орлом попал автобус с украинскими номерами, есть погибшие В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три иномарки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почему не стоит заправлять полный бак8
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение