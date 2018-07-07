Страшное ДТП под Брянском унесло жизнь водителя легковушки

На автомобильной трассе в Брянской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек, в результате которого один человек получил несовместимые с жизнью травмы, передает «НьюИнформ».

Как сообщают местные экстренных службы, авария произошла 3 июля в утреннее время на 42-м километре автомобильной дороги «Обход города Брянска», где по неизвестным в настоящий момент причинам столкнулись ВАЗ-2107 и Audi-80.

Удар оказался такой силы, что водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи. Кроме того, пассажир ВАЗа был доставлен в медицинское учреждение в экстренном порядке.

По факту данного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего смертельного инцидента.