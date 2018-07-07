Под Смоленском произошло ДТП, двое погибли

В ночь со среды на четверг в Смоленской области произошла серьезная дорожная авария, сообщает информагентство Nation News.

Инцидент случился на 297 километре трассы М-1. Транспортные средства столкнулись на перекрестке. На настоящий момент на месте происшествия движение других автомобилей затруднительно.

Участниками ДТП стали три фуры и микроавтобус. На место немедленно прибыли экстренные службы. В их числе — сотрудники МЧС России , скорая помощь и ДПС

Стоит отметить, что есть пострадавшие. Одного госпитализировали, двоих спасти уже не удалось.