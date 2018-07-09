В Смоленской области в массовом ДТП с тремя фурами погибли 2 человека

В Смоленской области произошло массовое ДТП с тремя грузовыми автомобилями, в котором погибли два человека, сообщает «Инфореактор».

Трагедия произошла в ночь на четверг, 5 июля, на 297-м километре автомобильной трассы М-1. Там на высокой скорости зафиксировано столкновение трех фур и микроавтобуса. В результате происшествия погибли два человека, еще один пострадал.