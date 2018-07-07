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На Кубинской улице в Петербурге произошло тройное ДТП
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На Кубинской улице в Петербурге произошло тройное ДТП 

Газета.Ru 21 час назад
Авария произошла сегодня в районе восьми часов утра возле дома N75 по Кубинской улице, когда грузовик врезался в автомобиль марки Ford, который, в свою очередь, столкнулся с другой легковушкой — Renault Logan, передают «Невские новости».
Отметим, что о причинах ДТП и количестве пострадавших пока ничего не сообщается. Все участники аварии остаются на месте происшествия и ожидают прибытия служб.
По словам некоторых очевидцев, аварии с участием большегрузов — не редкость для Кубинской улицы, и из-за них часто возникают пробки.
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