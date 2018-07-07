На Кубинской улице в Петербурге произошло тройное ДТП

Авария произошла сегодня в районе восьми часов утра возле дома N75 по Кубинской улице, когда грузовик врезался в автомобиль марки Ford, который, в свою очередь, столкнулся с другой легковушкой — Renault Logan , передают «Невские новости».

Отметим, что о причинах ДТП и количестве пострадавших пока ничего не сообщается. Все участники аварии остаются на месте происшествия и ожидают прибытия служб.

По словам некоторых очевидцев, аварии с участием большегрузов — не редкость для Кубинской улицы, и из-за них часто возникают пробки.