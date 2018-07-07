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Под Владимиром произошло ДТП с 9 пострадавшими, среди которых 6 детей
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Под Владимиром произошло ДТП с 9 пострадавшими, среди которых 6 детей 

АиФ Владимир 21 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Судогодском районе Владимирской области машина съехала в кювет, в результате чего пострадало шестеро детей и трое взрослых.
Как сообщает ТАСС, ДТП произошло около 14:00 на трассе Судогда — Чамерево, у населенного пункта Лухтоново. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД. Источник в экстренных службах сообщил информагентству, что водитель авто не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал в кювет.
По предварительным данным, пострадавшие не получили тяжелых травм. Дети госпитализированы.
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