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Из-за аварии на водопроводе две улицы Рязани остались без воды
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Из-за аварии на водопроводе две улицы Рязани остались без воды 

АиФ Рязань 3 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанский «Водоканал» сообщает, что в связи с аварией на водопроводе 9 июля с 10:00 отключена подача холодной воды на двух улицах областного центра.
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