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На нескольких улицах Рязани снизят подачу воды. Адреса
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На нескольких улицах Рязани снизят подачу воды. Адреса 

АиФ Рязань 7 часов назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с ремонтом водопровода 11 июля на нескольких улицах Рязани снизят поадчу холодной воды, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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